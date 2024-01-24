Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Ziya Polat'a coşkulu karşılama

ADIYAMAN - Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin Adıyaman Belediye Başkan adayı Ziya Polat, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Ankara'dan Adıyaman'ı Milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özkan ve mevcut Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile gelen Belediye Başkan adayı Ziya Polat'ı, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu ve MHP İl Başkanı Ali Önat birlikte karşıladı. Karşılama töreninde Kuran-ı Kerim okunarak ve dua edilirken, şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için önce saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Adıyaman Havalimanında coşkulu partililer tarafından karşılanan Ziya Polat ve beraberindekiler havalimanında vatandaşlara seslendi. Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, gece gündüz durmadan çalışacaklarını belirterek, "İnşallah, çok çalışacağız. Süleyman Kılınç başkanımın da dediği gibi beytülmala gözümüz gibi bakacağız. Onun baktığı gibi bizde kamunun malına, sizin emanet ettiğiniz makama, sizin emanet ettiğin her şeye gözümüz gibi bakacağız. Ona asla kimse yan gözle bakmayacak, baktırmayacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Sizin emanetinize sahip çıkmak için her gün 16 saat çalışacağımdan emin olabilirsiniz. 6 Şubat'ı unutmayacağız ama 6 Şubat'a da takılı kalmayacağız. Şehrimizi başlatılan imar ihyasını hep birlikte devam ettirip şehrimizi yeniden imarını ihya edeceğiz. O eski günlerimize inşallah hep birlikte kısa sürede kavuşacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu ise konuşmasında, "AK Parti olarak bizler koltuk, makam sevdasıyla değil, milletimize hizmet aşkıyla yola çıktık. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada büyük AK Parti ailesi olarak sahada çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

MHP İl Başkanı Ali Önat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin iradesini 31 Mart'ta da Adıyaman'da sandıklara yansıtacaklarını vurguladı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise beş yıl önce verdikleri sözlerin hepsini yerine getirdiklerini belirterek, "Millet demiştik, memleket demiştik, beytülmal demiştik. Çok şükür 5 yıldır bundan taviz vermedik, Allah'a şükürler olsun. Milletin malını kendi malımızdan daha korunaklı bir şekilde korumaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Milletvekili Resul Kurt, Ziya Polat'ın Adıyaman'a hayırlı olması temennisinde bulundu. Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti olarak, Türkiye'yi daha fazla ayağa kaldırmak için, esaret zincirini hep beraber kırmak için, bu tuzakları hep beraber bozmak için dünyalık bütün her şeyden vazgeçtiklerini söyledi.

Milletvekili Hüseyin Özhan ise Ziya Polat'ı önce Allah'a sonra Adıyamanlılara emanet ettiklerini söyledi.