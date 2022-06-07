Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti

Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda Bartın ilinin müftüsü görevden alınırken 10 ilin müftüsü değişti.
Resmi Gazete'de yer alan atama kararları şöyle:
- Bartın Müftülüğü'ne Van Müftüsü Ömer Keskin,
- Van Müftülüğü'ne Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık,
- Gümüşhane Müftülüğü'ne Hüseyin Gün,
- Ankara Müftülüğü'ne Adana Müftüsü Hasan Çınar,
- Adana Müftülüğü'ne Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı,
- Adıyaman Müftülüğü'ne Şırnak Müftüsü Mehmet Taştan,
- Şırnak Müftülüğü'ne Ahmet Dilek,
- Mersin Müftülüğü'ne Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman,
- Kırklareli Müftülüğü'ne Kars Müftüsü Yusuf Eviş,
- Kars Müftülüğü'ne ise Hamza Bayram getirildi.
Kaynak: AA
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