Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti

07.06.2022 01:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda Bartın ilinin müftüsü görevden alınırken 10 ilin müftüsü değişti.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları şöyle:

  • Bartın Müftülüğü'ne Van Müftüsü Ömer Keskin,
  • Van Müftülüğü'ne Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık,
  • Gümüşhane Müftülüğü'ne Hüseyin Gün,
  • Ankara Müftülüğü'ne Adana Müftüsü Hasan Çınar,
  • Adana Müftülüğü'ne Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı,
  • Adıyaman Müftülüğü'ne Şırnak Müftüsü Mehmet Taştan,
  • Şırnak Müftülüğü'ne Ahmet Dilek,
  • Mersin Müftülüğü'ne Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman,
  • Kırklareli Müftülüğü'ne Kars Müftüsü Yusuf Eviş,
  • Kars Müftülüğü'ne ise Hamza Bayram getirildi.
Cumhurbaşkanı atama kararı ile 1 ilin müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti
YORUMLAR
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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti - Son Dakika
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