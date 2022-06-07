Ek gösterge müjdesinin ardından Memur-Sen'den ilk açıklama! Bir talepleri daha var

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti - Son Dakika

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