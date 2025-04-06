Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı\'ndan Özel\'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel'in "Cunta" sözlerine tepki gösterdi. Saral, "Bu edepsizliğin de yanına kalmayacak. Bu sözlerini tek tek yutacaksın. Bu cümleler yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türk milletine de hakarettir. Hesabını vereceksin!" dedi.

06.04.2025 16:05
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Özgür Özel, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçildi. Özel'in kurultayda konuşma yaparken sarf ettiği "Cunta" sözlerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert tepki geldi.

"SÖZLERİNİ TEK TEK YUTACAKSIN"

Oktay Saral resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz günlerde Saraçhane'de Cumhurbaşkanımıza ve ailesine hakaret ettiren daha sonrasında yalandan bir geri adım atan Özgür Özel, şimdi de milletin seçtiği Cumhurbaşkanına "meşruiyetini yitirmiş cunta başı" sözlerini kullanıyor. Bu edepsizliğin de yanına kalmayacak. Bu sözlerini tek tek yutacaksın. Bu cümleler yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türk milletine de hakarettir. Hesabını vereceksin!"

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Özgür Özel kurultaydaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Türkiye'de yine milletin çözeceği bir denge durumu mevcuttur. Cuntacılar yani darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar ama sokaklar irade halkındır, bizimle birliktedir. O cunta arkadaşlarımızı esir tutmaktadır. Bugün Türkiye'yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur, seçimden, sokaktan korkmaktadır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür."

Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in 'Cunta' sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • D Celik:
    Yo niye Türk Milletine hakaret ben gayet iyiyim.Nasilda ceviriyorlar laflari 78 45 Yanıtla
  • Umut Grgl:
    muhaliflerini susturup içeri atanlara dünyanın her yerinde cuntacı veya diktatör denir 74 42 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    Özgür özel bırak Turkiye’yi muhtar olsa bir köyü bile idare edemez. ozgur de olmasa, bu cehape yi başka türlü hiç kimse mahvedemez. 53 40 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    işiniz gücünüz yağcılık oldu 70 19 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Cuntasınız.. Evet millet seçti sizleri ama elinizde ki iktidar gücünü sırf kendi Çıkarlarınız için kullanmaya başladığınız günden beri tam bir cunta oldunuz. 30 40 Yanıtla
  • Hüseyin Hasta:
    adamda ki tipe bak 47 14 Yanıtla
  • özkan çetin:
    sandık gelsin ak koyun kara koyun görelim neden bu korku? 31 14 Yanıtla
  • özkan çetin:
    geliyor gelmekte olan.................. 25 15 Yanıtla
  • Ender Çetin:
    80 yıl cunta olan tek parti CHP NİN TA KENDİSİDİR özgür özel boş birisin 17 18 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    dedi karedenizden torpilli arkadas 12 4 Yanıtla
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