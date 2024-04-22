Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, 13 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Erdoğan Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan, temasları çerçevesinde daha sonra Erbil'e ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde ikili ilişkiler, güvenlik, ticari ve su sorunu gibi konular ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2011 yılında Irak'ı ziyaret etmişti. - BAĞDAT
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AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Şehitler Haftasında şehit ailelerini ziyaret ederek sohbet ettiler. Şehitlerin kabirleri başında dualarla yad edildi ve aileleriyle bir araya gelindi. Ziyaretlerde, şehit yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu ve şehitlerin vatanları için gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlığın unutulmadığı vurgulandı.
Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda mağlubiyet ilanı 80. yılına yaklaşırken, tartışmalı mazisiyle Tokyo'daki Yasukuni Tapınağı, Doğu Asya'da gerilimlerin odak noktasında.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Meclis Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklara ödüller verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmalarda başarılı olan çocuklar da ödüllendirildi.
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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencilerine devretti. Öğrenciler, belediye başkanı olarak çeşitli projeler geliştireceklerini ve isteklerini iletti.
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