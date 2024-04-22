Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Erdoğan, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşmeler gerçekleştirecek ve anlaşmalar imzalayacak. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler, güvenlik, ticari ve su sorunu gibi konular ele alınacak.

22.04.2024 12:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, 13 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Erdoğan Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan, temasları çerçevesinde daha sonra Erbil'e ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde ikili ilişkiler, güvenlik, ticari ve su sorunu gibi konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2011 yılında Irak'ı ziyaret etmişti. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Bağdat, Irak, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor - Son Dakika

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