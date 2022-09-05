Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden...

05.09.2022 22:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz. İcra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

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Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden... - Son Dakika

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