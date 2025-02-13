Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz." - İSLAMABAD
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi... - Son Dakika
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