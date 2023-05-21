Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs mesajını verdi: Kibir abidelerine hep beraber 'Yeter' diyeceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs mesajını verdi: Kibir abidelerine hep beraber 'Yeter' diyeceğiz

21.05.2023 12:05

28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Muhalefete yüklenen Erdoğan, "İnşallah 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber "yeter" diyeceğiz. 85 milyon olarak sandığa, irademize ve geleceğimize sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleşencumhurbaşkanlığı seçiminde adayların hiçbiri kazanmak için yeterli olan oy oranına ulaşamadı. Bu durumda yüzde 49.5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüzde 44.8 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde yeniden karşı karşıya gelecek.

"VATANDAŞA TEPEDEN BAKANLAR BUNU GÖREMEDİLER"

Türkiye yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Kardeşlik diliyle konuştuklarını belirten Erdoğan, "Anadolu irfanının sembol isimlerinden merhum Neşet Ertaş'ın yürek tellerimizi titreten o güzel türküsünü siyasette kendimize rehber edindik. 'Dost elinden gel olmazsa varılmaz' dedik, 'Rızasız bahçenin gülü derilmez' dedik, 'Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez' dedik. Aziz milletimizle aramızda kurduğumuz 'gönül köprülerinin' sarsılmasına asla izin vermedik. Hayatımızın her safhasında milletimizle hep muhabbetin ve kardeşliğin diliyle konuştuk. Ancak vatandaşa tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman göremediler, anlayamadılar." dedi.

"KİBİRLİ TAVRI BUGÜN DE SÜRDÜRÜYORLAR"

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Siyasi tercihinden dolayı depremzedelerimizi linç edenler, bu sırra hiçbir zaman eremediler. Başarısızlıklarının sebebini kendilerinde aramak yerine her defasında insanımızı suçladılar. Bir ''yol kazası" olarak gördükleri çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950'den beri, maalesef bu kötü huylarından hiç vazgeçmediler. Aynı kibirli tavrı bugün de inatla sürdürüyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duymak yerine insanlarımıza "cahil" diyerek tahkir ve tahrik ediyorlar.

"HEP BERABER 'YETER' DİYECEĞİZ"

Hayatlarında bir kez olsun "biz nerede yanlış yaptık" sorusunu kendilerine sormuyorlar. Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. İnşallah 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine hep beraber "yeter" diyeceğiz. 85 milyon olarak sandığa, irademize ve geleceğimize sahip çıkacağız."

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs mesajını verdi: Kibir abidelerine hep beraber 'Yeter' diyeceğiz - Son Dakika


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