Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat'ın bin yıl süreceğini ilan ettiler

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin cuntacılarının 28 Şubat'ın bin yıl süreceğini ilan ettiğini belirterek, " Demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlük namına ne kadar değer varsa hepsinin çiğnendiği o kara günleri unutmadık, unutmayacağız. Allah güzel ülkemizi bir daha bu faşist zihniyetin eline düşürmesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu her darbede, her cunta girişiminde, her siyasi ve ekonomik krizde, her sosyal kargaşada kesintiye uğradı. Menderes'i hoyratça Başbakanlık koltuğundan indirip darağacına gönderen zihniyet, 28 Şubat darbesinde kendince daha incelikli yöntemler kullandı. Kafa aynı kafaydı, sadece metot farklıydı" dedi.

"Bu darbe girişiminin elebaşlarından birinin, gerekirse ülkemizin nüfusunun birkaç milyon azalmasından ziyan gelmeyeceğini söylediği rivayet edilir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hatta dönemin cuntacıları, 28 Şubat'ın bin yıl süreceğini ilan etmişlerdir. Kılık kıyafetinden dolayı kadınların okuma ve çalışma haklarının gasbedildiği, milli irade hazımsızlığının en sefil örneklerinin sergilendiği, sermayenin renklere bölünerek baskı altına alındığı, bazı medya organlarının darbe bülteni gibi yayınlar yaptığı Velhasıl demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlük namına ne kadar değer varsa hepsinin çiğnendiği o kara günleri unutmadık, unutmayacağız. Allah güzel ülkemizi bir daha bu faşist zihniyetin eline düşürmesin" dedi. - ANKARA