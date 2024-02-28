Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanı karanlık hesaplara bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız." dedi.
Erdoğan, partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmaya, vatandaşları selamlayarak başladı.
Kütahya'yı özlediğini, Kütahya'nın da kendisini özlediğini gördüğünü belirten Erdoğan, havaalanından miting alanına gelinceye kadar Kütahyalıların özlemiyle karşılaştığını söyledi.
Kütahya'nın, Anadolu'nun beylerbeyi olduğunu ifade eden Erdoğan, kentin bugün de milli iradeye olan bağlılığıyla Türkiye'nin beylerbeyliğini hak ettiğini kaydetti.
Bir Kütahya türküsünde "Nazlı yare ne giydirsem yakışır" dendiğini anımsatan Erdoğan, "Biz de diyoruz ki Kütahya'ya hangi unvanı versek, hangi eseri kazandırsak, hangi hizmeti yapsak yakışır." diye konuştu.
Erdoğan, geçen mayıs ayındaki seçim sonuçları için Kütahyalılara teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gençler, Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde verdiğiniz yüzde 68 ve Cumhurbaşkanlığında şahsıma verdiğiniz yüzde 70 oranındaki destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Şimdi 31 Mart'ta da aynı oyları vermeye hazır mıyız? Maşallah barekallah. Rabb'im tüm Kütahyalı kardeşlerimden razı olsun. Mevla şu muhabbetimizi, şu dayanışmamızı daim eylesin. Şimdi de sizlerden Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için, gerçek belediyecilik için destek istiyoruz. Hanımlar, bu konuda en çok size güveniyorum. Her zaman ne diyorum, kale içeriden fethedilir. Yani kaleyi sizler düşüreceksiniz. Şayet hanımlar çok iyi çalışırsa bu iş olur. Biz, kadının iradesinin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk tanımıyoruz. Öyleyse buradan, bu meydandan gerçek belediyecilik için söz veriyor musunuz? Gençler, hanımları duyuyorsunuz değil mi? Sizin de onlardan aşağı kalmamanız lazım."
"Seçimler gelir geçer ama muhabbet baki kalır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'da 31 Mart seçimleri için adayları Cumhur İttifakı olarak ortak göstermediklerini hatırlatarak, "Eser ve hizmet siyasetinde yarışmak için ayrı adaylarla seçime girdik. Hayırda yarış olarak gördüğümüz bu centilmence rekabetin şehrimiz için en güzel şekilde neticelenmesini diliyorum." dedi.
Hangi partiye mensup olursa olsun Türkiye'nin her bireyinin, her Kütahyalının gönüllerinde ayrı bir yerinin olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Seçimler gelir geçer ama muhabbet baki kalır. Şu hasbilik gök kubbedeki bir hoş seda misali hep devam eder. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Ülkemizin güvenliğine, istikrarına, kazanımlarına, hedeflerine göz dikenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bu millet, tarihine, kültürüne, inancına saldırarak sırtını terör örgütlerine dayayanlara, onlara en güzel dersi sandıklarda verdi. Şimdi beraber yol yürüyerek, hükümette ve belediyede iktidar hülyalarına kapılanları rüyalarından uyandırmaya var mıyız? Bunu yapacağınıza ben inanıyorum."
Erdoğan, emniyetten aldığı rakamlara göre mitinge 35 bin kişinin katıldığını aktararak, "Tabii sandıklara da bunun yansıması lazım. Kütahya'da hamdolsun böyle bir sıkıntımız inşallah yok." diye konuştu.
"Meydanı, karanlık hesaplara bırakmayacağız"
Şehirlerin bir kısmında yapılan kirli ittifakları takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti:
"Kiminde listeler geç veriliyor. Aday isimleri sabahtan akşama sürekli değişiyor. Milletimiz de engin ferasetiyle kapalı kapılar ardında çevrilen dolapları, yapılan pazarlıkları, sahnelenen alicengiz oyunlarını çok iyi görüyor. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında kenetlenip yolumuza devam edeceğiz. Ben hanımlara güveniyorum. Bu yolculukta Kütahya'nın da desteğini yanımızda göreceğimize yürekten inanıyorum."
"Şimdi buradan, Milli Mücadele zaferinin ilk işaret fişeğinin atıldığı Kütahya'dan öyle bir ses verin ki, duymayan kalmasın" diyen Erdoğan, "31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kütahya'yla birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" dedi.
Alandakilerden "Evet" yanıtını alan Erdoğan, "Biliyorsunuz, önümüz ramazan. Bu mübarek günlerin gündüzü ve gecesiyle her anını en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Bayramı sadece ramazanın değil, milli iradenin de bayram günü haline dönüştürmeliyiz. Ben bunu Kütahya'nın yapacağına inanıyorum. Allah şimdiden sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.
(Sürecek)
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanı karanlık hesaplara bırakmayacağız - Son Dakika
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