Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Erdoğan, teşkilat üyelerine "kimi belediye başkanı adayı görmek istediklerini' sordu.

Kapalı zarfla yazılan isimler aday belirleme tespit komisyonunda ele alınacak. AK Parti ve MHP arasındaki komisyon görüşmelerinin ise Cuma günü yeniden başlaması beklenirken, büyükşehir, il, ilçe muhtemel adaylarına ilişkin görüşmelere devam edilecek. - ANKARA