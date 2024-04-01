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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Demokrasisinin rüştünü ispat ettiğini belirtti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Demokrasisinin rüştünü ispat ettiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 85 milyon vatandaşı saygıyla selamlayarak Türk Demokrasisi'nin rüştünü ispat ettiğini belirtti. Ankara'da yapılan konuşmada, Erdoğan demokrasinin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu ve bu değerlere bağlı kalmaya devam edeceğini ifade etti.

01.04.2024 00:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "85 Milyonu saygıyla selamlıyorum, Türk Demokrasisi rüştünü ispat etti." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Demokrasisinin rüştünü ispat ettiğini belirtti - Son Dakika

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