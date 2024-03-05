Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyonun tamamının başımızın üzerinde yeri vardır

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "85 milyonun tamamının başımızın üzerinde yeri vardır, biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın, milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen Sivas mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Bölücü terör örgütü ile 40 yıldır mücadele eden bir ülke olduklarını anımsatan Erdoğan, dünyanın en eli kanlı örgütlerinin hedefinde yer aldıklarını belirtti.

Şimdiye kadar binlerce vatan evladını terör saldırılarında şehit verdiklerini ifade eden Erdoğan, teröre karşı daha etkin tedbirler almak amacıyla terörle mücadelede strateji değişikliğine gittiklerini söyledi.

Türkiye'nin bir süredir terörle mücadelesini bu alanda uzman, donanımlı, profesyonel kadrolarla yürüttüğünü vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yükümlü askerlerimiz sadece destek görevleri yapıyor. Bu şekilde azalan asker ihtiyacımızdan kaynaklanan yığılmayı ise bedelli uygulamasıyla eritiyoruz. CHP Genel Başkanı herhalde bunları bilmeyecek kadar cahil olamaz. Eğer öyleyse ayrı bir felaketle, değilse başka bir oyunla karşı karşıyayız. Bize düşen, bu ayrıntılara girmeden değerlendirmemizi söz konusu kişinin ağzından çıkan sözlere göre yapmaktır. Varsın, CHP'nin Genel Başkanı askerlik vazifesini bedelli olarak yerine getirenlerden oy istemesin. Varsın, CHP Genel Başkanı çeşitli ithamlarla toplumun başka kesimlerini dışlasın. Varsın, CHP Genel Başkanı tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmekten geri durmasın. Biz bölücülük ve bozgunculuk peşinde koşanlardan asla olmayacağız. Millete karşı kibirlenenlerden, küstahlık taslayanlardan da olmayacağız. 85 milyonun tamamının başımızın üzerinde yeri vardır, biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın, milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin mevcut durumuna bakıp da karamsarlığa kapılan, umudu sönen insanlardan bu seçimlerde çok güçlü destek beklediklerini de dile getirdi.

"Sivas'tan rekor bir destek bekliyoruz"

"Muvafık veya muhalif, fark etmeksizin hiçbir vatandaşımız, bu çapsızlığa, ufuksuzluğa, vizyonsuzluğa mahkum ve mecbur değildir" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç haline getirme azmimizle, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla aziz milletimizin hizmetindeyiz. Geçtiğimiz 21 yılda, ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma devrimlerini bundan sonra hayata geçireceğimiz eser ve hizmetlerin altyapısı olarak görüyoruz. Sivas, bu büyük atılımın şahididir. Amacımız, 31 Mart'ta, 81 vilayetimizin tamamını Türkiye Yüzyılı belediyeciliğiyle buluşturarak ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açmaktır. Bunun için Sivas'tan rekor bir destek bekliyoruz."

"Sivas'tan öyle bir ses verin ki tıpkı yaklaşık 105 yıl önceki Sivas Kongresi gibi ülkenin ve dünyanın dört bir yanında yankılansın" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Sivas ile Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?"

(Sürecek)