Cumhurbaşkanı Erdoğan, 99 yaşındaki şehit annesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün hain darbe girişiminde 2 oğlu ve damadını kaybeden 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün hain darbe girişiminde iki oğlu ve damadı şehit olan Muzaffer Gülşen'i Kızılcahamam'daki evinde ziyaret etti. Şehit annesi Gülşen, biriktirdiği paraları Filistin'deki çocuklara bağışladı. - ANKARA