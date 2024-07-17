Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dört ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn, Guatemala, Bosna Hersek ve Sırbistan büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Bahreyn Büyükelçisi Bassam Ahmed, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçilerin ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra dört ülkenin büyükelçisini ayrı ayrı kabul etti.