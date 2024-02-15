Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son atılan adımların ardından ABD ile ilişkilerde olumlu bazı gelişmeler olduğunu belirtti. Erdoğan, iki ülke arasında benzer düşünülen ya da uzlaşılan konuların sayısının arttığını ifade etti.

15.02.2024 13:03  Güncelleme: 13:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile aramızda bu son attığımız adımlar neticesinde olumlu bazı gelişmelerden söz edebiliriz. ABD ile benzer düşündüğümüz ya da üzerinde uzlaştığımız konuların sayısı artıyor diyebiliriz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor - Son Dakika
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