Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etmek üzere Adıyaman'dan Ankara'ya gelen çocuklarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen buluşmada, çocuklarla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyamanlı çocuklarla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda buluştu - Son Dakika
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