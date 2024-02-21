Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslenecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar\'da vatandaşlara seslenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri programı çerçevesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek mitingde vatandaşlara seslenecek. Mitingin saat 14.00'da başlaması bekleniyor. Alanda geniş güvenlik önlemleri alınırken, cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar detaylı bir aramadan geçerek alana giriş yapabilecekler.

21.02.2024 11:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri programı çerçevesinde Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar'da gerçekleştireceği mitingde vatandaşlara seslenecek. Zafer Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitingin saat 14.00'da başlaması bekleniyor. Mitingin gerçekleştirileceği alanda polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken alana çıkan çok sayıda cadde ve sokak da güvenlik önlemleri çerçevesinde araç trafiğine kapatıldı. Mitingin yapılacağı alanda çok sayıda kontrol noktası oluşturulurken alana girmek isteyen vatandaşlar detaylı bir aramadan geçtikten sonra içeri girmelerine izin verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslenecek - Son Dakika
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