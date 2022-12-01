Açılış gösterisine hayran kalan Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu'na talimatı verdi: Kızlarımızın, davul zurna ekibimizin hediyelerini sen alacaksın - Son Dakika
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Açılış gösterisine hayran kalan Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu'na talimatı verdi: Kızlarımızın, davul zurna ekibimizin hediyelerini sen alacaksın

01.12.2022 16:01

Ağrı-Patnos Yolu açılışa canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oyunu gösterisi sergileyen Ağrılı kızların performansına hayran kaldı. Bakan Karaismailoğlu'na seslenen Erdoğan, "Kızlarımızın hediyesini bizzat sen alacaksın. Sakın ihmal etme" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Ağrı Hamur-Tutak- Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Renkli anların yaşandığı açılışta halk oyunu gösterisi sergileyen Ağrılı kızların performansına hayran kalan Erdoğan'ın Bakan Karaismaoğlu'na verdiği talimat dikkat çekti.

"HEDİYELERİNİ İHMAL ETME"

Açılışın ardından oyun oynayan kızların performansını izleyen Erdoğan, oyun sonunda Bakan Karaismailoğlu'na seslenerek, "Adil Bey kızlarımızın, davul zurna ekibimizin hediyelerini ihmal etme. Sana havale ediyorum. Hediyelerini sen alacaksın." ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu ise Cumhurbaşkanı'na "Başüstüne" diyerek yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. 2,5 milyarlık yatırımla mesafe 35 dakikada kat edilecek. Ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz. Tarihi İpek Yolu'nu yeniden ihya etmeye kararlıyız. Projemizin ülkemize yıllık katkısı; 70 Milyon lirası vakitten 41 Milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 Milyon lirayı bulurken, 8 Bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır. Zengezur güzergahında hayata geçmesiyle; Ağrı'nın uç beyliği yaptığı bu bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliği zirveye çıkacaktır.

1 SAATLİK MESAFE 35 DAKİKAYA DÜŞECEK

Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada kat edilebilecek. Terör tehdidini sınırlarımızın dışına atmamızla birlikte Doğu Anadolu bölgemizde de gözle görülür bir yatırım hareketliliği başladığını görüyoruz. Açıklanan büyüme rakamları doğru istikamette olduğumuzu gösteriyor. 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlemekle kalmıyor Türkiye Yüzyılı'na da hazırlanıyoruz.

Açılıştaki gösteriye hayran kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu'na talimat verdi

"PROJE İLE HIZLI, GÜVENLİ VE KONFORLU BİR ULAŞIM HİZMETİ TESİS EDİLECEK"

Proje ile Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos arasında bölünmüş yol kalitesiyle hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti tesis edilecek. Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu'nun bölünmüş yol haline getirilmesiyle başta tarım, hayvancılık ve turizm olmak üzere Ağrı'nın sosyoekonomik gelişimine önemli katkılar sağlanacak.

Ağrı ve Kars'ta yaygın olan büyükbaş hayvancılıktan elde edilen ürünlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne daha kısa sürede ve güvenli taşınmasını sağlayacak yol, Güneydoğu'dan Ağrı Dağı ve Van Gölü gibi turizm lokasyonlarına da ulaşımı kolaylaştıracak. Ayrıca, Murat Nehri üzerine inşa edilmesi planlanan hidroelektrik santral projeleri nedeniyle baraj suları altında kalacak mevcut yol kesiminin viyadükle geçilmesi sağlanarak, ulaşımın kesintiye uğramasının önüne geçildi. Bölünmüş yol ile Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos arasında daha önce 60 dakika süren seyahat süresi 25 dakika kısaltılacak ve 35 dakikaya inecek."

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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Açılış gösterisine hayran kalan Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu'na talimatı verdi: Kızlarımızın, davul zurna ekibimizin hediyelerini sen alacaksın - Son Dakika


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