Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileyi savunmak, insanı savunmaktır

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL- ULUSLARARASI Aile Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aileye yönelik her türlü tehdit ve saldırıya karşı koymak; aile kurumunu yüceltmek ve tahkim etmek hepimizin, özellikle de bizlerin asli vazifesidir. Bunun için diyoruz ki; aileyi savunmak, insanı savunmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün İstanbul'umuzda, medeniyetimizin kalbinde, insanlığın geleceği adına hayati bir konuyu ele almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Aile Forumu'nun, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yurt dışı ve yurt içinden gelen, foruma katkısı sunan tüm misafirlerimize, uzmanlarımıza ve kendi alanlarında seçkin isimlerin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve mesai arkadaşlarını aileye sahip çıktıkları için, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik bu anlamlı programa öncülük ettikleri için tebrik ediyorum" diye konuştu.

'AİLE, EN MUKADDES VARLIĞIMIZ OLMASININ YANINDA TOPLUMUN DA TEMEL YAPI TAŞIDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "26 ülkeden, aileden sorumlu bakanların iştirak ettiği bu forum, devlet olarak aile müessesesine verdiğimiz önemin en somut işaretidir. İnşallah forum kapsamında farklı başlıklarda sunulacak tebliğler, başta devlet adamları olmak üzere uluslararası aktörlere yol gösterecektir. Buna yürekten inanıyorum. Burada hepimizin bildiği şu gerçeğin, özellikle altını, evvel emirde çizmek isterim; aile, insanlık tarihinin ve insanlığın en önemli müesseselerinden biridir. Aile, en mukaddes varlığımız olmasının yanında toplumun da temel yapı taşıdır. Ailenin yeri doldurulamayacak, yerine başka hiçbir kurum, ilişki veya bağ kurulamayacak derecede mühimdir, değerlidir, kutsaldır. İlk insan Hz. Adem babamız ve Hz. Havva validemizden beri aile müessesesi vardır ve hep ola gelmiştir. On binlerce yıldır insanlar aile ortamında dünyaya gözlerini açmış, hayatı ilk orada öğrenmiş, ömürlerini bu şekilde idame ettirmiştir" dedi .

'AİLEYİ SAVUNMAK, İNSANI SAVUNMAKTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kadın ve erkekten oluşan aile müessesesi, insan neslinin devamı için de vazgeçilmez bir role sahiptir. Dolayısıyla aile, toplumu hem ayakta hem de bir arada; huzur, güven, dayanışma ve kardeşlik içinde tutan bir çimentodur. Aile, huzur bulduğumuz, güven duyduğumuz ve kendimizi bulduğumuz en korunaklı limanımızdır. Aile, fertleri bir arada tuttuğu kadar, istikbalimizin teminatı olan çocukların da doğduğu, büyüdüğü, ilk eğitimlerini aldığı müşfik bir yuvadır. Tüm bunlarla birlikte aile; kadını koruyan, çocuğu büyüten, sosyalleştiren, insanı yaşatan bir yapıdır. Bakınız, tarih bize şu hakikati defalarca göstermiştir; modernleşmeyi ailesizleşme ve yalnızlaşma gibi iki kavram üzerine bina eden anlayışın, bireye de topluma da huzur vermesi mümkün değildir. Ailenin çöktüğü, çözüldüğü, yıprandığı her toplum; kökünden çürümeye, yozlaşmaya, çökmeye ve nihayetinde tarihe karışmaya mahkumdur. Aileye yönelik her türlü tehdit ve saldırıya karşı koymak; aile kurumunu yüceltmek ve tahkim etmek hepimizin, özellikle asli vazifesidir. Bunun için diyoruz ki; aileyi savunmak, insanı savunmaktır" dedi.