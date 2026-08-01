Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti bir ’Türkiye Kitabıdır’ diyoruz. Burada herkese bir sayfa var, herkesin hikayesine yer var diyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti bir ’Türkiye Kitabıdır’ diyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti bir 'Türkiye Kitabıdır' diyoruz. Burada herkese bir sayfa var, herkesin hikayesine yer var diyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
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