Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne Telefonla Bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne Telefonla Bağlandı

09.05.2026 20:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla katılarak kadın teşkilatlarının saha çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Anneler Günü'nü kutladı. Programda İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla bağlanarak kadın teşkilatlarının sahadaki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Program kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde yürütülen saha çalışmaları ve teşkilat faaliyetlerini içeren video gösterimleri paylaşılırken, kadın teşkilatlarının çalışmaları salonda büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya telefonla bağlandı

Danışma Meclisi programının en dikkat çeken anlarından biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısıyla programa katılması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki teşkilat mensuplarına hitap ederek kadın teşkilatlarının sahadaki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan ayrıca Anneler Günü'nü kutlayarak tüm annelere selam ve muhabbetlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması salonda uzun süre alkışlandı.

Programda konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, kadın teşkilatlarının İstanbul'un her noktasında büyük bir inanç ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise kadın kollarının sahadaki emeğine vurgu yaparak teşkilat çalışmalarına verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da konuşmasında teşkilat mensuplarına teşekkür ederek kadınların siyasette üstlendiği role dikkat çekti.

İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer'in ev sahipliğinde düzenlenen programa; Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MYK üyeleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, il ve ilçe kadın kolları teşkilatları, mahalle başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Danışma Meclisi programı, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

