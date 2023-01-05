Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti ünlü replikle eleştirdi: Zeki Müren de bizi görecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN'DAN MUHALEFETE TEKNOLOJİ ELEŞTİRİSİ

Muhalefeti teknolojik gelişmeler üzerinden eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vizyon toplantılarına gelmeye dahi tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiseriyle görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananlar aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuşlardır. Hele hele 25-30 yıl öncesinin teknolojisini, insanımız teknoloji görsün diye millete yutturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin dik alasıdır" dedi.

"BU ZİHNİYETİN İDRAK ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "Dünyaya ve kendi insanına böyle çarpık bakan zihniyetin milli teknoloji hamlemizi, yani Togg'u, Kızıl Elma'yı, ANKA'yı, Atak'ı, Gökbey'i, milli muharip uçağımızı idrak etmesi elbette mümkün değildir. Bunların teknoloji bilgisi, meşhur bir filmimizdeki, "Zeki Müren de bizi görecek mi?" sahnesiyle anlatılan o seviyeyi henüz geçememiştir.

"ZİHİN DÜNYALARINI ALTÜST ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Siyaset gibi teknolojiyi de çeyrek asır geriden takip eden bu arkaik ekibe, gençlerimize daha fazla mahcup olmadan kendilerine kapsamlı bir format atmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah, yakında uzay programımızla, yerli yazılımlarımızın küresel başarılarıyla, yüksek teknolojili nice ürünlerimizle bunların zihin dünyalarını altüst etmeye sürdüreceğiz. Başlarını kendi aralarındaki kavgadan, çekişmeden kaldırabilirlerse bu başarımız belki onlara da ilham kaynağı olabilir. Biz, kimsenin ne dediğine bakmadan, hizmetimizi milletimize anlatmaya, sunmaya devam edeceğiz.

"VİZONTELE MUHALEFET"

Bizim icraatımızın yetiştiği yere vizontele muhalefetin hayali bile yetişemez. Teknolojide çok büyük oranda dışa bağımlı olan ülkemizi her alanda söz sahibi ülke konumuna getirdik."