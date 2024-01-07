Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Edirne Belediye Başkan Adayının Belgin İba olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Edirne Belediye Başkan adayının Belgin İba olduğunu duyurdu. Erdoğan, İba'nın Edirne için önemli projeleri hayata geçireceğini ve halkın beklentilerini karşılayacağını belirtti. İba, daha önce AK Parti Edirne İl Başkanlığı görevini yürütmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Edirne Belediye Başkan Adayının Belgin İba olduğunu açıkladı. - EDİRNE
Kaynak: İHA