Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

20.04.2022 12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'e Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'e Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bursa'da infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse yapılan terör saldırısını anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bursa'da terör saldırısında şehit olan infaz koruma memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifi tebrik eden Erdoğan, artık mağfiret günlerinin sonuna yaklaşılan ramazan ayının içinde Kadir Gecesi'ni de barındıran af günlerinin ve ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Ramazanın rahmet, bereket ve mağfiret ayı olmanın yanı sıra helalleşme, kucaklaşma, dargınlıkları, kırgınlıkları da giderme vesilesi olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ay birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin gücünü yeniden idrak etme, kavrama ayıdır. AK Parti teşkilatları olarak bu kutlu ayı önemine ve manasına mütenasip bir şekilde ihya etmenin gayreti içerisindeyiz. İftar buluşmalarımızla, hane ve esnaf ziyaretlerimizle, sahur programlarımızla toplumumuzun tüm kesimleriyle gönül bağlarımızı sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Parti teşkilatlarımız ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla hamdolsun bereketli bir ramazan ayı geçiriyor. Arkadaşlarımız fakir fukaranın, garip gurebanın, mazlum ve mağdurların kapısını çalıyor, dertlerine derman, sıkıntılarına ortak oluyor. Muhalefetin ramazanın manevi atmosferini zehirleme çabalarına rağmen, bu mübarek günleri en güzel ve en verimli şekilde yaşamaya özen gösteriyoruz."

"Gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine de ulaşmanın mücadelesini veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları, emniyet mensupları, askerler, sanatçılar, sporcularla yediden yetmişe milletle bir araya gelerek hasbihal ettiklerini, sevinç ve üzüntülerini paylaştıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Muhalefet yandaşlarıyla birlikte Boğaz manzaralı beş yıldızlı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken biz kendi vatanseverlerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanında gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine de ulaşmanın mücadelesini veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız ve vakıflarımız milletimizin alicenaplığının bayraktarları olarak dünyanın dört bir köşesine yardım ulaştırıyor. Ukrayna'dan Afganistan'a, Yemen'den Somali'ye, Arakan'dan Suriye'ye kadar pek çok kriz bölgesinde Kızılay'ımız, AFAD'ımız, Türkiye Diyanet Vakfımız canla başla çalışıyor. Aklı ve vicdanı kararmışların hezeyanları, bizi doğru bildiğimiz yolda yürümekten alıkoyamaz."

(Sürecek)

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Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Bursa, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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