Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimizi, devletimizin uhdesinde bulunan tüm araçları kullanarak, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, Türkiye ile gönül ve kültür coğrafyasının her köşesine mühürlerini vurduklarını belirterek, bu yolculuğu dikenli, taşlı, mayınlı bir yolda katettiklerini söyledi.

İktidara geldikleri 2002 yılı kasım ayından itibaren nice sınamalardan geçtiklerini hatırlatan Erdoğan, Türkiye'ye kazandırdıkları her yatırımda, eserde, hizmette, içeride ve dışarıda önlerine gizli, açık pek çok engelin çıkarıldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeri geldiğinde muhalefetin iftiralarıyla uğraştıklarını, yeri geldiğinde ise bürokratik oligarşinin direnişiyle karşılaştıklarını vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Adeta iğneyle kuyu kazarak ülkemizin hanesine yazdırdığımız, milletimizin hayatına dahil ettiğimiz her kazanımın bedelini misliyle ödedik. Milletimiz sağ olsun bu zorlu mücadelede bizi hiç yalnız bırakmadı. Gün oldu bizi ikaz etti, gün oldu bize sandıktan net mesajlar verdi ama haklı mücadelemizde desteğini bizden hiçbir zaman esirgemedi. Böyle feraset, basiret ve irfan sahibi bir milletin mensubu, mahdumu ve hizmetkarı olmaktan şeref duyuyorum ve özellikle de şanla, şerefle bu yolda devam ediyoruz. Rabb'im ömür verdiği müddetçe milletimize ve devletimize aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Partilerini tekrar yüzde 50 bandına getirecek çalışmalar içinde olduklarını anlatan Erdoğan, yeni dönemin miladı niteliğindeki 8. Olağan Kongre maratonunun il kongreleriyle devam ettiğini, kongrelerdeki coşkuyu, heyecanı ve kardeşlik iklimini gördükçe yüce Allah'a hamdettiğini aktardı.

"Tarih, hayal kuranların ve hayalleri uğrunda ter dökenlerin mülküdür"

Cumhur İttifakı olarak 15 Temmuz gecesinden itibaren güçlenerek devam eden dayanışmanın bundan sonra daha da perçinleneceğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye hedefimizi, devletimizin uhdesinde bulunan tüm araçları kullanarak, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Kürtlerle olan ezeli ve ebedi kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri, aradan çekip alacağız. Her ne kadar birileri bu örnek yoldaşlığı ve ülkemiz adına sağladığı hayırlı sonuçlarını hazmetmekte halen zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı, siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecektir. Unutmayın, tarih, hayal kuranların ve hayalleri uğrunda ter dökenlerin mülküdür."

Cumhur İttifakı'nın hayalinin, içinde bulunulan asrı Türk milletinin asrı haline dönüştürmek olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İttifak ortakları olarak sırt sırta vereceğiz, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Bizi şairin şu mısralarında dile getirdiği hissiyatla yolumuza devam etmekten kimse alıkoyamayacaktır, 'Yürüdüm sel oldum, durdum göl oldum. Mazluma, mağdura kıvrak dil oldum. Zulüm sıcağında serin yel oldum. Yürekten yüreğe estim, gel de gör'. İşte bu anlayışla, hesap soracak esas mercinin Rabb'imiz olduğunu hiç unutmadan hem milletimiz hem ümmet hem insanlık için çalışacağız. Saflarımızı inşallah daha da sıklaştıracağız. Gönüllerimizi birbirine daha sıkı raptiyeleyeceğiz. Değerlerimizi benimseyerek bu yolda bizimle yürümek, bize yoldaşlık etmek, bizimle mücadele arkadaşı olmak isteyenlere işte bugün olduğu gibi kapımızı açık tutacağız. "

"Bizzat müşahede ettik"

Erdoğan, geçmiş tecrübelerin ışığında kadroları yenileyeceklerini, takviye edeceklerini aktararak, "AK Parti davasının neferleri olarak her birinizin de bu mücadeleyi aynı inançla, aynı hasbi ve harbi heyecanla sahipleneceğinize inanıyorum." diye konuştu.

Bu sıralar sık sık hatırlattığı bir atasözünün olduğunu kaydeden Erdoğan, "Büyüklerimiz, doğru duvar yıkılmaz, eğri kaçar, kurtulmaz' diyor. Bu hizmet dolu sözün ne kadar doğru olduğunu Suriye krizinin 13 yıllık serencamında bizzat müşahede ettik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki olayların, 15 Mart 2011'de, Dera'da daha bıyıkları terlememiş bir çocuğun, duvara yazdığı bir yazı sebebiyle tutuklanması, işkence görmesi ve vahşi rejim güçleri tarafından şehit edilmesiyle başladığını hatırlattı.

Esed ve Baas rejiminin, Türkiye'nin tüm iyi niyetli tavsiyelerine rağmen barışçıl protestoları son derece kanlı bir şekilde bastırmayı tercih ettiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kanı durdurma, çatışmaları sonlandırma imkanı varken, Esed, kendi halkına zulmetmeye, zulmünde de kibirlenmeye devam etti. 13 yılı aşan katliam politikası sebebiyle komşumuz Suriye büyük bir kaosa ve istikrarsızlık iklimine sürüklendi. Şehirler, köyler, İslam medeniyetinin en güzel örnekleri olan tarihi eserler bombalandı, yerle yeksan edildi. 1 milyon kardeşimiz, ya rejim ve destekçilerinin katliamları ya DAEŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin saldırıları sonucu şehit oldu. Rabb'im, tüm şehitlerimizi rahmetiyle kuşatsın, mekanlarını cennet eylesin."

(Sürecek)