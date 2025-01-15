Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4) - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin doğal kaynaklarını da gasbeden YPG terör örgütü, şayet kendini feshedip silah bırakmazsa, yaklaşan acı akıbetten kurtulamayacaktır.

15.01.2025 15:50
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye'nin doğal kaynaklarını da gasbeden YPG terör örgütü, şayet kendini feshedip silah bırakmazsa, yaklaşan acı akıbetten kurtulamayacaktır." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye'de 1 milyon insanın öldüğünü, İslam medeniyetinin gözbebeği şehirlerin talan edildiğini, Suriye'nin dört yanından toplu mezarlar fışkırdığını dile getirdi.

Bu süreçte muhalefetin kullandığı dili eleştiren Erdoğan, "13 yıl boyunca tüm bunlar yaşanırken, aklınıza gelmeyen vicdanı, merhameti şimdi azılı katillerden hesap sorulurken mi hatırladınız?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, muhalefetin 13 yıl boyunca neden sustuğunu, şimdi neden konuştuğunu çok iyi bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Zalim Esed'in katliamlarına neden tepki göstermediğinizi gayet iyi biliyoruz. Dün, bizim değil, hükümetin değil, Cumhur İttifakı'nın değil, Türkiye'nin karşısında konumlandılar. Bugün de yine Türkiye'nin karşısındalar, ülkemizin hasımlarının yanındalar. Dün de ideolojik taassupla hareket ediyorlardı. Bugün de hadiselere ideolojinin penceresinden bakıyorlar. Dün de iyi niyetli değillerdi, bugün de art niyetli davranıyorlar. Ne yaparsanız yapın, Suriye devrimini üflemekle söndüremeyeceksiniz. Ülkemiz içinde de o çok arzuladığınız kışkırtmayı yapamayacaksınız. Türkiye-Suriye kardeşliğini, Türk-Kürt-Arap kardeşliğini bozamayacaksınız, şer güçlerin çizdiği sosyal fay hatları kaşıyarak barış içerisinde bir arada yaşama irademize dinamit koyamayacaksınız. Allah'ın izniyle buna izin vermeyeceğiz. Sizin tuzaklarınıza asla ve asla düşmeyeceğiz. Siyaset, akılla, basiret ve ferasetle yapılır. Siyaset, ülkenin ve milletin çıkarlarını merkeze alarak yapılır. Siyaset, Türkiye'nin hak ve hukukunu yüceltmek için yapılır. Siyasetçisi, yazarı, akademisyeni, bürokratı, gazetecisiyle bu yeni dönemde herkesin görevi ülkemizin Suriye'de istikrarın tesisi için yürüttüğü çabalara katkı sunmaktır."

Yüzyıllarca yıllık kardeşlik bağlarının ve 911 kilometrelik sınırın bulunduğu komşu bir ülkeye Batılıların baktığı zaviyeden bakamayacaklarını vurgulayan Erdoğan, Suriyelilerin yaralarına şifa olma ve bir an önce kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamanın, hem kardeşlik hem komşuluk vazifesi olduğunu söyledi.

"İstikrarsızlığa ve kaosa asla müsaade etmeyeceğiz"

Merhum yazar ve şair Sezai Karakoç'un "Ben, Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim" dizelerini okuyan Erdoğan, "Türkiye olarak, Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması, tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için desteğimizi, katkımızı sürdürüyoruz." dedi.

Devrimin ardından MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'ı ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, bugün de geçici hükümetin Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve İstihbarat Başkanının Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini aktardı.

Suriye'nin en kısa sürede toparlanması için hem inkaz hükümeti ile hem Arap dünyasıyla hem de uluslararası toplumla işbirliği yaptıklarını dile getiren Erdoğan, ülkeyi tekrar istikrarsızlığa ve kaosa sürükleme girişimlerine yeni Suriye yönetimi ile birlikte asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

İsrail başta olmak üzere, Suriye topraklarına ve halkına saldıran güçlerin, bu mütecaviz eylemlerine bir an önce son vermesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Aksi takdirde ortaya çıkacak ağır sonuçların herkese etkisi menfi olacaktır." diye konuştu.

" Gazze'de ateşkesin sağlanması barış için önemli"

Erdoğan, 15 aydır soykırımın ve katliamların sürdüğü Gazze'de ateşkesin sağlanmasının, tüm bölgede kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat doğacağını belirterek, "İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerini çok yakından takip ediyor, bir an önce müspet haberler almayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Suni etnik gerilim senaryosuyla ülkeyi bölmeye çalışanların da söylemlerini ve kimlerin hesabına çalıştıklarını gözden geçirme vakti gelmiştir. Çünkü halihazırda Suriye'deki en ciddi sıkıntı, ülke topraklarının neredeyse üçte birini halen işgal altında tutan, YPG terör örgütüdür. Suriye'nin doğal kaynaklarını da gasbeden YPG terör örgütü, şayet kendini feshedip silah bırakmazsa, yaklaşan acı akıbetten kurtulamayacaktır. Biz, Suriye'deki her kesim gibi Kürt kardeşlerimizin de tüm meselelerinin çözümünün takipçiyiz, destekçisiyiz, Kürtlerin güvenliğinin teminatıyız. DEAŞ gibi proje ürünü bahanelere gelince, bunların artık ikna edici yanı kalmamıştır. Şayet, Suriye'de ve bölgede DEAŞ tehdidinden gerçekten korkuluyorsa, bu meseleyi çözme iradesine ve kudretine sahip en büyük güç Türkiye'dir. Herkes bölgeden elini çeksin, biz, Suriyeli kardeşlerimizle beraber, DEAŞ'ın da, YPG'nin de, diğer terör örgütlerinin de kafasını kısa sürede ezeriz. Allah'ın izniyle bunu yapabilecek kudrete ve kuvvete fazlasıyla sahibiz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4) - Son Dakika

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