Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izni ile en büyük müjdeyi Terörsüz Türkiye hedefini hayata geçirince vereceğiz"

" İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Dolmabahçe'den Filyos'a uğurlayacağız platformumuzu. 20 yıl boyunca belirlediğimiz lokasyonda görev yapacak"

"Sayın Özel ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Çok ve boş konuşarak hem kendisini hem partisini komik duruma düşürüyor. Ne dünyadan ne Türkiye'den haberi var"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.