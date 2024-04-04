Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27'nci yıl dönümü dolayısıyla MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27'nci yıl dönümünde Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
Erdoğan'a, Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, AK Partili ve MHP'li isimler de eşlik etti.
Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında 5 zanlı tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İpsala İlçe Seçim Kuruluna partililerle gelen Kerman'a mazbatası taktim edildi. Kerman, mazbata törenin ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İpsala Belediyesindeki devir teslim töreninde konuşan Kerman, İpsala'nın kalkınması için kaldığı yerden çalışmaya devam edeceğini belirtti. İpsala'yı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine taşıyacaklarını ifade eden Kerman, 'Hiçbir şekilde gönül kırmadan, hiçbir şekilde parti gözetmeksizin hizmet vereceğimize söz veriyorum.' dedi. Önceki dönem belediye başkanı Abdullah Naci Ünsal da Kerman'a görevinde başarı diledi. Kerman'ın seçilmesinin onuruna belediye hizmet binası önünde kurban kesildi.
Muş Belediye Başkanlığına seçilen Sırrı Söylemez ile merkeze bağlı belde belediye başkanları mazbatalarını aldı. Söylemez, halka hizmet etmek için yola çıktıklarını ve layık oldukları hizmeti sunacaklarını belirtti. Diğer belediye başkanları da vatandaşlara hizmet etmek için çalışacaklarını ifade etti.
Foça'nın ilk kadın Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, mazbatasını alarak göreve başladı. Fıçı, vatandaşlar ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi ve Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Adliye Sarayı'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törene AK Parti ve MHP temsilcileri ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Sekmen, konuşmasında halka teşekkür etti ve hizmetlerin devam edeceğini belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada, çalışma arkadaşlarının sadece görevini yapacağını ve siyaset yapmayacaklarını belirtti. Böcek, Antalya'nın 19 ilçesini kapsayan birlikte çalışma sözü verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyetle birlikte Hurdacılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek yangında hasar gören işletmeleri ziyaret etti. Bakan Işıkhan, işçi kardeşlerimize ve işverenlerimize geçmiş olsun dileklerini iletti ve can kaybı olmamasını temenni etti. Ayrıca, yangından etkilenen Ankaralı hemşehrilerimize ve bölge esnafına geçmiş olsun dileklerini iletti.
MHP'den Pozantı Belediye Başkanı seçilen Ali Avan, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Avan, belediye binasında personellerle bir araya gelerek, işlerinde kolaylıklar diledi ve ilçenin ihtiyaç duyduğu hizmetleri yapmak için çalışacaklarını belirtti.
CHP'den Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, mazbatasını alarak Zeki Aygün'den aldığı görevine başladı. Aygün, 'Demokrasinin güzelliği tüm renkleri barındırmasıdır. Bu renkler içerinde bir dönem biz görev yaptık bu dönem de Sertif Gökçe görev yapacak. Birçok proje yaptık. 17 yeni projemiz var. Proje hazır, yerleri hazır. Bir tek finansmanları kaldı. Finans konusunda destek oluruz. Bize danışacağı bir şey olursa yardımcı oluruz' diyerek görevi teslim etti.
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