Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

CHP'den Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe göreve başladı

CHP'den Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, mazbatasını alarak Zeki Aygün'den aldığı görevine başladı. Aygün, 'Demokrasinin güzelliği tüm renkleri barındırmasıdır. Bu renkler içerinde bir dönem biz görev yaptık bu dönem de Sertif Gökçe görev yapacak. Birçok proje yaptık. 17 yeni projemiz var. Proje hazır, yerleri hazır. Bir tek finansmanları kaldı. Finans konusunda destek oluruz. Bize danışacağı bir şey olursa yardımcı oluruz' diyerek görevi teslim etti.