Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

04.04.2024 17:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27'nci yıl dönümü dolayısıyla MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27'nci yıl dönümünde Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Erdoğan'a, Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, AK Partili ve MHP'li isimler de eşlik etti.

Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.

Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. - Son Dakika

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