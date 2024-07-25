Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimizi enflasyonu tetikleyecek kısır bir döngüye sokmadan vatandaşlarımızın kalıcı refahını artırmaktayız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimizi enflasyonu tetikleyecek kısır bir döngüye sokmadan vatandaşlarımızın kalıcı refahını artırmaktayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonomideki sıkıntıların üstesinden gelindiğini ve enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğini belirtti. Ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye daha iyi derecelendirmeler yaptığını ve emeklilerin yanında yer aldıklarını vurguladı.

25.07.2024 00:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız ekonomimizi enflasyonu tetikleyecek kısır bir döngüye sokmadan vatandaşlarımızın kalıcı refahını artırmaktadır"

-"Ekonomide de sıkıntılarımız üstesinden geliyoruz. OVP'nin olumlu sonuçlarımızı görmeye başladık"

-"Fiyatlama davranışlarının piyasa ile dengeleme yaşadığını gözlemliyoruz. Enflasyonu hedeflediğimiz seviyeye indireceğiz"

-"Kredi Derecelendirme kuruluşları da Türkiye ile daha iyi derecelendirmeler yapıyor. Tam 11 yıl sonra gelen bu not artırımı esasen çok geç kalınmış bir adımdır"

-"Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek yine başaracağız. Bunu AK Parti'den başarabilecek bir parti yoktur"

-"Bunlar aynı riyakarlığa seçim döneminde de başvurdular. Suyu ucuzlatmaktan bahsediyorlardır, şimdi yüzde 500 zam yapıyorlar. Liyakattan bahsediyorlardır, şimdi belediyeleri akrabadan geçinmiyor"

-"Otoparkından toplu taşımaya belediye bünyesinde hangi hizmetler sunuluyorsa hiç sektirmeden hepsinde fahiş artışa geçtiler"

-"Daha 4 ay öncesinde meydanlarda bol keseden para dağıtıyorlardı şimdi emeklileri kapısına dahi yaklaştırmıyorlar"

-"Buradan sayın Genel Başkan Özgür Özel'e seslenmek istiyorum, "Dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha büyük vaatlerde bulunarak veremezsiniz. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarınıza söyleyin; bedavaya verecekleri hizmetlere yaptıkları zamları düşürsünler"

-"Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahlisine başlayacaktır"

-"Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Dolayısıyla Bakanlığımız bu tahsili yerinde yapacaktır"

-"Biz siyasette hiçbir zaman böyle ucuz yollara meyletmedik, sırf seçim kazanacağız diye böyle sözler vermedik"

-"Emeklilerimizin yanında yer almak asli görevimizdir. Son 21 yılda emeklilerimizin hayat kalitesini yükseltecek adımlar attık"

-"Emekli aylığını 380 dolara yükselttik Emeklilere bayram ikramiyesi ödemesini biz başlattık. Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyon temin edildi"

-"Gösterdiğimiz tüm bu çabalara rağmen Cumhurbaşkanınız olarak yaşadığınız tüm sıkıntıların farkındayım. Sorunları çözmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Biz meydanlarda söz verip sonra unutanlardan değiliz. Verdiği sözün arkasında dimdik duranlardan olduk"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

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