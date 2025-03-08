Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefet başkanı kadın düşmanı arıyorsa sağa sola sataşmasın gitsin önce aynaya baksın, partisinin kötü siciliyle yüzleşsin sonra da çıkıp başörtülü kadınlardan özür dilesin"

"Ana muhalefet partisinin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili iddialarının hiçbir temeli bulunmuyor"

"Bugün Kadıköy Belediye Meclis üyesi AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler, hakaret ettiler, meclis başkanı aynı zamanda kalkıp, aynen Amerika'da olduğu gibi 'Şu kadını atın dışarı' diyebildi"

"Kadına yönelik şiddete farkındalığı artırmak için kendi belediyelerinizden başlayın"

"Dün meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm 28 Şubat zihniyetinin CHP'de hala devam ettiğini göstermiştir"

"Kadınlara had bildirme edepsizliği bir CHP geleneğidir"

"CHP kadın düşmanı bir partidir"

"(Özel'e) Lideri olduğu partide sözünün değeri olmayan bir genel başkanın millete itibarının olması zaten mümkün değil"

"Dün akşam Konya'da sahipsiz köpeklerinin saldırısı sonucu vefat eden Rana evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum"

"Muhalefetin ve çeteleşmiş kimi yapıların tüm engellemelerine rağmen başıboş köpek sorununu çözmek için çıkardığımızın yasanın uygulamasını temin için de kararlı adımlar atıyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda konuştu.