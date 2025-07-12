Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara\'mızı hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli mücadelenin karargahı olan Ankara'mızı hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm diyerek depreme dayanıklı, güvenli modern yaşam alanları inşa ediyoruz. Diğer yandan kamu binalarımızla, sokak sağlıklaştırma projelerimizle, cephe yenileme çalışmalarımızla başkentimizi nakış nakış işliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen toplu açılış ve anahtar teslim töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37 yatırımın güncel yatırım bedelinin 2 milyar 218 milyon lira olduğunu, eserlerin Kızılcahamam'ı bambaşka bir çehreye kavuşturacağını, ilçeye çok önemli bir değer ve vizyon katacağını kaydetti. Ankara'yı hak ettiği ihtişama kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Erdoğan, eserlerle, projelerle, yatırımlarla millete verdikleri sözleri tutmaya devam ettiklerini kaydetti. Erdoğan, "Durmak yok, yola devam. Bu aziz millete olan tutkumuzu, sevdamızı, bağlılığımızı bir bir hayata geçirdiğimiz eserlerimizle taçlandırıyoruz. Milli mücadelenin karargahı olan Ankara'mızı hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm diyerek depreme dayanıklı, güvenli, modern yaşam alanları inşa ediyoruz. Diğer yandan kamu binalarımızla, sokak sağlıklaştırma projelerimizle, cephe yenileme çalışmalarımızla başkentimizi nakış nakış işliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ankara'yı sporun da başkenti yapmayı hedefliyoruz"

Erdoğan, Ankara'daki projeleri hızla hayata geçirdiklerini belirterek, Kızılay'ın tam kalbinde tarihle bugünü buluşturan Saraçoğlu Mahallesi'ni çok titiz bir çalışma ile aslına uygun şekilde yeniden inşa ettiklerini, yine 45 bin seyirci kapasiteli stadyum projesiyle Ankara'yı sporun da başkenti yapmayı hedeflediklerini aktardı. Millet bahçeleriyle, parklar, yeşil alanlarla Ankara'ya adeta nefes aldırdıklarını söyleyen Erdoğan, "Belediyelerimizin yeşil alan projelerine, altyapı yatırımlarına İller Bankamızla tam destek veriyoruz. Su, kanalizasyon, yol gibi temel ihtiyaç kalemlerinde vatandaşımızın yanında duruyor, projelerimizi hızlıca hayata geçiriyoruz. Sıfır atık projelerimizle, bisiklet yollarımızla, yeşil yürüyüş yollarımızla Ankara'mızı çevreci, modern, yaşanılabilir bir dünya şehri yapıyoruz. Yani Ankara'yı tüm ilçeleriyle, tüm mahalleleriyle hak ettiği hizmete hamdolsun kavuşturuyoruz. Kavuşturmaya da inşallah devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Büyük projelere ev sahipliği yapacak"

Kızılcahamam'ın Ankaralıların dinlenme yeri olduğunu belirten Erdoğan, "Şifalı suları, temiz havası, güzel coğrafyası ile Kızılcahamam, doğa ve sağlık turizminin yanında artık kültür ve kongre turizminin de önemli merkezlerinden biri oluyor. İnanıyorum ki bu güzel ilçemiz, gelecekte kültür ve kongre turizminde ulusal ve uluslararası boyutta büyük projelere ev sahipliği yapacak. Suyu gibi sıcak, doğası gibi mert insanlarıyla Kızılcahamam, bu ülkenin bekası için mücadeleden çekinmeyen bir karaktere sahiptir. Kızılcahamamlılar vatanperverdir, milli ve yerlidir. Bizim dostumuz, kardeşimizdir. İstanbul ve Ankara'dan sonra Kızılcahamam, bizim üçüncü evimiz olarak parti çalışmalarımızın da ana mekanlarından birini oluşturuyor. Kızılcahamam'ı hiçbir zaman unutmadık, unutmuyoruz. Burayı asla ihmal etmiyor, tüm imkanlarımızla sizlerin hizmetinde olmaya gayret ediyoruz. Kızılcahamam'ı Türkiye'nin ilk sıfır atık pilot ilçesi yaptık. Bu projeyle Kızılcahamam'ı ürettiği atığı dönüştüren bir ilçe haline getirdik" dedi.

Doğal güzellikleriyle, kaplıcalarıyla, kültürüyle Kızılcahamam'ın artık sıfır atıkta da öncü bir ilçe olduğunu dile getiren Erdoğan, yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen Kasaplar Çarşısı'ndaki dükkanların yapımını hızlıca tamamladıklarını ve esnafın hizmetine sunduklarını kaydetti. Erdoğan, "İlçemizdeki 55 binayı ve 151 iş yerini yürüttüğümüz sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla yeniledik. Yenice Mahallesi rezerv yapı alanında başlattığımız hamam projesini de hamdolsun bitirdik. Böylece ilçemize 16 iş yerinin yanında modern bir hamam kazandırdık. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. İşte bugün de her biri titiz ve kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan 37 eser ve yatırımı siz kardeşlerimin hizmetine veriyoruz. Kızılcahamam ilçemiz için Ankara'mız ve ülkemiz için bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yapımı tamamlanan eserlerin açılışı gerçekleştirildi. - ANKARA