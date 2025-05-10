Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"nda konuştu: (3) - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüketim kültürünün bilerek körüklediği, evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla yoğun mücadele içinde olduklarını belirterek, "LGBT denilen sapkın akımların toplumumuzu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz.

10.05.2025 17:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüketim kültürünün bilerek körüklediği, evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla yoğun mücadele içinde olduklarını belirterek, "LGBT denilen sapkın akımların toplumumuzu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Alkol, kumar, sanal bahis, uyuşturucu gibi illetler karşısında sergilediğimiz tavizsiz duruşun bir amacı, aileyi bilhassa kadın ve çocukları korumaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programında yaptığı konuşmada, kamuda çalışan engelli vatandaşların sayısının 73 bin 800'e ulaştığını söyledi.

Annelerin, çocukların, yaşlı ve engellilerle birlikte aile kurumunun tamamını güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Aile Yılı ilan ettiğimiz 2025'te doğum ve evlilik yardımlarımıza da hız verdik. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de yine 5 yaşını dolduruncaya kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde millete verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, "14-28 Mayıs seçimleri sürecinde 'Gençlerimizin dünya evine girmelerine yardımcı olacağız.' demiştik. Bununla ilgili Aile ve Gençlik Fonu kuracağımızı açıklamıştık. Fonu, önce pilot çalışma olarak deprem bölgesinde hayata geçirdik, ardından da Türkiye geneline teşmil ettik. 8 ilimizin tamamında yuva kuracak çiftlerimize destek oluyoruz. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile 2 yıllık geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira tutarında faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. Ayrıca 48 aylık vade süresi içinde çocuk sahibi olan çiftlerimizin borçlarını da 12 aya kadar erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 7 bin 652 çiftin faizsiz kredi desteğinden faydalandığını, kredi almaya hak kazanan çift sayısının ise 29 bini geçtiğini kaydeden Erdoğan, Aile Yılı kapsamında ailelerin, şehirler arası seyahatlerinde yüzde 40'a varan oranlarda birçok indirimden yararlandığını bildirdi.

Erdoğan, gençleri yuva kurmaya ve evlenmeye özendirecek pek çok adım attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüketim kültürünün bilerek körüklediği, evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla yoğun mücadele içindeyiz. LGBT denilen sapkın akımların toplumumuzu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Alkol, kumar, sanal bahis, uyuşturucu gibi illetler karşısında sergilediğimiz tavizsiz duruşun bir amacı, aileyi bilhassa kadın ve çocukları korumaktır. Her ne kadar belli çevreler kabul etmek istemese de alkol bağımlılığı, aile içi şiddetin en büyük sebeplerinden biridir. Şiddet, suç, intihar, sosyal problemler, trafik kazaları ve iş yeri problemleri gibi birçok sorunun kökeninde yine alkol bulunuyor." şeklinde konuştu.

İçki bağımlılığı yüzünden yuvaların yıkıldığını, ailelerin parçalandığını, nice çocuğun yetim ve öksüz büyümek zorunda kaldığını ifade eden Erdoğan, "Ne yapıyorsak ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz. Daha müreffeh, çok daha güvenli yarınlara ailelerimizle, gençlerimizle, çocuklarımızla, büyüklerimizle birlikte hep beraber ulaşmak için yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedeflerine ilişkin de şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye çabalarımızı bu hedeflerden asla ayrı değerlendirmiyoruz. 40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Biz de 86 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde, en küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız. Bölgemizi kana, kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bölmek isteyenlere cevabımızı birbirimize daha sıkı sarılarak vereceğiz. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz. Yani 86 milyon kalp kalbe verecek, muhabbeti, birlikteliği, dayanışmayı, kardeşlik hukukunu inşallah daha da güçlendirecek, daha da yücelteceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız. 'Gayret bizden, tevfik Allah'tandır' diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü bir kez daha yürekten tebrik ediyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"nda konuştu: (3) - Son Dakika
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