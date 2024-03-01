Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da camiye giderken vatandaşlardan sevgi gösterisi aldı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da camiye giderken vatandaşlardan sevgi gösterisi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya\'da camiye giderken vatandaşlardan sevgi gösterisi aldı

Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camii'ne geldi. Vatandaşların sevgi gösteriyle karşılanan Erdoğan, camiye ailesiyle gelen küçük bir çocuğa da oyuncak ve harçlık verdi.

01.03.2024 14:09
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Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camii'ne geldi. Vatandaşların sevgi gösteriyle karşılanan Erdoğan, camiye ailesiyle gelen küçük bir çocuğa da oyuncak ve harçlık verdi.

ADF için dün akşam Antalya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Serik ilçesi Belek Turizm Merkezindeki Mecek Camii'ne geldi. Cami bahçesindeki vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Camiye ailesiyle gelen küçük bir çocuğa oyuncak ve 200 TL harçlık veren Erdoğan, ardından cuma namazı için camiye giriş yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Son Dakika

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