Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini ve iş birliğinin daha da güçleneceğini ifade etti. Ayrıca, FETÖ'nün Arnavutluk'taki faaliyetlerine karşı mücadelede de gayretlerin süreceğini belirtti.

08.08.2024 18:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayiindeki iş birliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta FETÖ'nün alan kazanmaya yönelik gayretlerinin boşa çıkartılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, örgütün Arnavutluk'taki eğitim, sağlık ve dini kurumlar içerisindeki yapılanmasının son bulması için de gayretlerin süreceğine inandığını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika

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