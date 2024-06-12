Cumhurbaşkanı Erdoğan, astronot Tuva Cihangir Atasever'i kabul etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yörünge Altı Araştırma Görevi'ni tamamlayan, ülkenin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atasever ve ailesiyle İspanya ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda görüştü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.