Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Ramazan Bayramı için aradı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak Ramazan bayramını kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ramazan Bayramı vesilesiyle telefonla arayarak kutladığı belirtildi. Aliyev, gösterdiği ilgi için teşekkür ederek Erdoğan'ı ve Türkiye halkını da bayram dolayısıyla tebrik etti. İki lider, gelecekte Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da güçleneceğine olan inançlarını dile getirerek iş birliği imkanları hakkında fikir alışverişinde bulundu. - BAKÜ