Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Ramazan Bayramı için aradı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Ramazan Bayramı için aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ramazan Bayramı vesilesiyle telefonla arayarak kutladı. İki lider, gelecekte Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da güçleneceğine olan inançlarını dile getirerek iş birliği imkanları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

09.04.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak Ramazan bayramını kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ramazan Bayramı vesilesiyle telefonla arayarak kutladığı belirtildi. Aliyev, gösterdiği ilgi için teşekkür ederek Erdoğan'ı ve Türkiye halkını da bayram dolayısıyla tebrik etti. İki lider, gelecekte Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da güçleneceğine olan inançlarını dile getirerek iş birliği imkanları hakkında fikir alışverişinde bulundu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Ramazan Bayramı için aradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınması için AB turuna çıkacak
    18:02 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınması için AB turuna çıkacak

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Norveç, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Belçika başbakanlarıyla bir araya gelerek Filistin devletinin tanınması için Avrupa Birliği (AB) turuna çıkacak. Sanchez, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı AB'nin tutumuna odaklanmayı ve siyasi bir barış sürecinin başlatılmasını desteklemeyi hedefliyor.

  • Akdeniz Belediyesi Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
    18:01 Akdeniz Belediyesi Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

    Akdeniz Belediyesi'nin yeni dönemin ilk meclis toplantısı Başkan Hoşyar Sarıyıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek önemli kararlar alındı.

  • Türkiye, İsrail ile ihracatını kısıtlama kararı aldı
    17:57 Türkiye, İsrail ile ihracatını kısıtlama kararı aldı

    Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı dünya basınında geniş yer buldu. ABD merkezli Associated Press iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 'kısasa-kısas'a evrildiğini belirtirken, İsrail'in en yüksek tirajlı gazetelerinden Times of Israel ise, Ankara'nın kararı ve Tel Aviv'den gelen açıklama için, "ticaret savaşları" yorumunda bulundu.

  • Kars Polisi Dolandırıcılara Karşı Uyarıyor
    17:54 Kars Polisi Dolandırıcılara Karşı Uyarıyor

    Kars Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde dolandırıcılara karşı vatandaşları ve esnafı uyardı. Polis, dolandırıcıların sıklıkla kullandığı yöntemler hakkında bilgilendirme yaparak, dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, suçun engellenmesi ve zararların azaltılması için ebeveynlere çocukların interneti güvenli kullanması konusunda bilgilendirme yapıldı.


17:57 Türkiye, İsrail ile ihracatını kısıtlama kararı aldı Türkiye, İsrail ile ihracatını kısıtlama kararı aldı
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
16:19 YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:12 Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş!
16:58 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:47 Diyarbakır’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
15:36 Elazığ’da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi Elazığ'da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
14:09 Metroda iğrenç olay Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı Metroda iğrenç olay! Genç kadın, gözlerinin içine bakarak kendini tatmin eden adama saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 18:17:34. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Ramazan Bayramı için aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement