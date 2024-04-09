Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Ramazan Bayramı için aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak Ramazan bayramını kutladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ramazan Bayramı vesilesiyle telefonla arayarak kutladığı belirtildi. Aliyev, gösterdiği ilgi için teşekkür ederek Erdoğan'ı ve Türkiye halkını da bayram dolayısıyla tebrik etti. İki lider, gelecekte Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da güçleneceğine olan inançlarını dile getirerek iş birliği imkanları hakkında fikir alışverişinde bulundu. - BAKÜ
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Norveç, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Belçika başbakanlarıyla bir araya gelerek Filistin devletinin tanınması için Avrupa Birliği (AB) turuna çıkacak. Sanchez, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı AB'nin tutumuna odaklanmayı ve siyasi bir barış sürecinin başlatılmasını desteklemeyi hedefliyor.
Akdeniz Belediyesi'nin yeni dönemin ilk meclis toplantısı Başkan Hoşyar Sarıyıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek önemli kararlar alındı.
Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı dünya basınında geniş yer buldu. ABD merkezli Associated Press iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 'kısasa-kısas'a evrildiğini belirtirken, İsrail'in en yüksek tirajlı gazetelerinden Times of Israel ise, Ankara'nın kararı ve Tel Aviv'den gelen açıklama için, "ticaret savaşları" yorumunda bulundu.
Kars Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde dolandırıcılara karşı vatandaşları ve esnafı uyardı. Polis, dolandırıcıların sıklıkla kullandığı yöntemler hakkında bilgilendirme yaparak, dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, suçun engellenmesi ve zararların azaltılması için ebeveynlere çocukların interneti güvenli kullanması konusunda bilgilendirme yapıldı.
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