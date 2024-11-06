Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Kırgızistan'da düzenlenen ?Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Bişkek'teki temaslarını sürdüren Erdoğan, Aliyev ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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