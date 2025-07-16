Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan\'ı resmi törenle karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Al Nahyan'ın yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri gerçekleştirdi. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Al Nahyan, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, merdivenlerde Türkiye ve BAE bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Al Nahyan, görüşmelerin ardından Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023'te tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin BAE Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.