Erdoğan'dan Al Nahyan'a Geçmiş Olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'ın yaşadığı sağlık probleminden dolayı üzüntülerini belirtirken, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ziyaretlerini Al Nahyan'ın rahatsızlığı nedeniyle ertelediğini, en uygun zamanda belirlenecek bir başka tarihte, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini kaydetti.