Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Karadağ Cumhurbaşkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Karadağ Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü\'de Karadağ Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı vesilesiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer üst düzey yetkililer de katıldı.

12.11.2024 16:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Karadağ Cumhurbaşkanı ile Görüştü - Son Dakika

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