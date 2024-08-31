Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'da su ürünleri av sezonunu açtı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'da su ürünleri av sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı. Erdoğan, balıkçı kardeşlerinden denizlerin korunması konusunda daha fazla hassasiyet beklediğini belirtti.

31.08.2024 21:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bereketli denizlerimizi korumamız gerekiyor. Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz. İhmalkarlığın, umursamazlığın bedelini milletçe hepimiz ödüyoruz. Bunun için siz balıkçı kardeşlerimden daha fazla hassasiyet bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda 2024-2025 su ürünleri av sezonunun açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmada, "Her sezon olduğu gibi yine 'vira bismillah' diyerek sezonumuzu açıyoruz. Bir kaptanın oğlu olarak, bir kardeşiniz olarak heyecanınızı gözlerinizden okuyorum. Rabbimden bereketli bir sezon niyaz ediyorum. Bugüne kadar balıkçı kardeşlerimizin daima yanında olduk. Sektörümüzün gelişmesi için reel rakamlar ile 23 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 16 milyar lira yetiştiricilik desteği başta olmak üzere toplam 45 milyar lira doğrudan nakdi destek sağladık. Balık stoklarımızı arttırmak adına denizlerde ve iç sularda balıklandırma faaliyetini hayata geçirdik" dedi.

"Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri gördük, ihmalkarlığın, umursamazlığın bedelini milletçe hepimiz ödüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "2023'te 100 milyon balık yavrusunu bereketli sularımızla buluşturduk. Balıkçılarımızın çabaları ve destekler sayesinde su ürünleri her zaman rekorların sektörü oldu. 2023-2024 sezonunda, yıllık üretim miktarı ilk defa 1 milyon tonu geçerek rekorlara yenisi eklendi. Sadece üretimde değil, ihracatta da her yıl rekor kırıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptık. Böylece ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık. Tüm bu başarılarda emeği olan balıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Bereketli denizlerimizi korumamız gerekiyor. Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor. Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz. İhmalkarlığın, umursamazlığın bedelini milletçe hepimiz ödüyoruz. Bunun için siz balıkçı kardeşlerimizden daha fazla hassasiyet bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Son teknolojiyle donatılmış balıkçı gemilerimiz uluslararası sularda da boy gösteriyor. Balıkçılarımızın avlanma hakkı elde edebilmesi amacıyla her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmalarına imza atıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen yıl 10 olan anlaşma sağladığımız ülke sayısını bu yıl 15'e çıkardık. 12 ülkeyle de müzakerelerde son aşamaya geldik. Halihazırda 8 farklı ülkede avcılık faaliyetlerinde bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde yurtdışı balıkçılık girişimlerimizi daha da artıracağız. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hakkımız olanı almak için çok daha fazlasını yapacağız. Uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz. Siz kardeşlerimden istirhamım, su ürünleri avcılığına getirilen kurallara riayet etmenizdir. Balıkçı kardeşlerim denizi en iyi koruyandır. Bu konuda sizden hassasiyet bekliyorum. Unutmayın, bu denizler, bu balıklar bize miras değil emanettir. Bahtınız açık olsun diyor, mavi sularımızı siz balıkçılarımıza emanet ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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