Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e geldi

06.09.2022 11:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.

Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç, Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Kariç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Zaran Djeriç, Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürü Beba Pavloviç, Genelkurmay Başkanı Senad Masovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile Saraybosna Büyükelçiliği görevlileri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Bosna Hersek'e geldi.

Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdikten sonra ortak basın toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından onuruna verilecek resmi öğle yemeğine katılmasının ardından Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi ve Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanları Üyelerini kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ve Bosna-Hersek İslam Birliği (Riyaset) yeni binasını ziyaret ettikten sonra İş Forumu'na katılacak.

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Erdoğan, Saraybosna'da törenle karşılandı Erdoğan, Saraybosna'da törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e geldi - Son Dakika

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