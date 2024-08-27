Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Bangladeş'te yaşanan sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Yunus'a yeni görevinde başarılar diledi ve Türkiye'nin felaketle mücadelede Bangladeş halkının yanında olduğunu ifade etti.

27.08.2024 18:18
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Erdoğan ile Yunus arasında yapılan görüşmede Bangladeş'te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Muhammed Yunus'a yeni görevinde başarılar diledi. İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bangladeş'te gerçekleşen sel felaketi, Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Bangladeş'teki sel felaketinden duyduğu üzüntüyü iletirken, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileklerini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş halkının yanında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Bangladeş'in iş birliğini her alanda geliştirmeye devam ettiğini söylerken geçici hükümet tarafından düzenlenecek seçimlerin Bangladeş halkı için hayırlara vesile olması temennisini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Muhammed Yunus'a yeni görevinde başarılar diledi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile Görüştü - Son Dakika

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