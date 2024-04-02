Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Basın kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. - ANKARA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.
CHP İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Duduoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde 1077 oy farkla kaybettiğini belirterek, seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladı. Duduoğlu, itiraz dilekçesinde tüm oyların tekrar sayılmasını ve geçersiz oyların incelenmesini talep ettiklerini ifade etti. Ayrıca, tutanaklarda hatalar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini ve sandık başkanlarının tecrübesiz olduğunu iddia etti. Duduoğlu, seçmenlerin ve kendilerine oy verenlerin hakkını korumak için itirazlarını yaptıklarını vurguladı.
İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, İngilizlerin de dahil olduğu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının Gazze'de öldürülmesiyle ilgili olarak ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların kullanılıp kullanılmadığının soruşturulmasını talep etti. Burgon, İngiltere Dışişleri Bakanı'na yazdığı mektupta, İngiltere'nin İsrail'e verdiği askeri ihracat lisanslarının derhal soruşturulması gerektiğini belirtti. Burgon ayrıca, İngiltere'nin Gazze'ye yapılan saldırılarda kullanılan F-35 uçağı bileşenlerinin yaklaşık yüzde 15'ini sağladığını vurguladı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken. Türkiye'nin bugün erken bir seçime götürülmesini telaffuz etmenin Türkiye'ye bir faydası yok" dedi.
Balıkesir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Karesi, Manyas ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen 32 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bin 10 sentetik uyuşturucu hap, 75 gram kokain, 35 gram marihuana bitkisi, 20 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu hap, esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 17 tabanca fişeği, 2 kesici alet, cep telefonu ve 19 bin 500 lira suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, biri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
CHP'li Ferdi Zeyrek, Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Zeyrek, önceki Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Futbol Kulübü hakkında önemli iddialarda bulundu. Zeyrek, belediyenin harcamalarını şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını ve halkın parasını koruyacaklarını belirtti. Ayrıca, Manisa FK'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesislerden çıkması gerektiğini söyledi.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 31 Mart seçimlerinde halkın teveccühleriyle seçilen belediye başkanı, il ve belediye meclis üyeleri ile muhtarları tebrik etti. Başkan Alan, seçimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ve yeni dönemde belediyelerin projelerine destek olacaklarını ifade etti.
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