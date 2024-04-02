YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

02.04.2024 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Basın kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gayrettepe'deki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
    20:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gayrettepe'deki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

  • CHP, İskenderun Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz etti
    19:57 CHP, İskenderun Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz etti

    CHP İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Duduoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde 1077 oy farkla kaybettiğini belirterek, seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladı. Duduoğlu, itiraz dilekçesinde tüm oyların tekrar sayılmasını ve geçersiz oyların incelenmesini talep ettiklerini ifade etti. Ayrıca, tutanaklarda hatalar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini ve sandık başkanlarının tecrübesiz olduğunu iddia etti. Duduoğlu, seçmenlerin ve kendilerine oy verenlerin hakkını korumak için itirazlarını yaptıklarını vurguladı.

  • İngiltere Milletvekili İsrail'e Silah Satışının Soruşturulmasını İstedi
    19:49 İngiltere Milletvekili İsrail'e Silah Satışının Soruşturulmasını İstedi

    İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, İngilizlerin de dahil olduğu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının Gazze'de öldürülmesiyle ilgili olarak ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların kullanılıp kullanılmadığının soruşturulmasını talep etti. Burgon, İngiltere Dışişleri Bakanı'na yazdığı mektupta, İngiltere'nin İsrail'e verdiği askeri ihracat lisanslarının derhal soruşturulması gerektiğini belirtti. Burgon ayrıca, İngiltere'nin Gazze'ye yapılan saldırılarda kullanılan F-35 uçağı bileşenlerinin yaklaşık yüzde 15'ini sağladığını vurguladı.

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken
    19:38 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken. Türkiye'nin bugün erken bir seçime götürülmesini telaffuz etmenin Türkiye'ye bir faydası yok" dedi.

  • Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 47 Zanlı Gözaltına Alındı
    19:35 Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 47 Zanlı Gözaltına Alındı

    Balıkesir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Karesi, Manyas ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen 32 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bin 10 sentetik uyuşturucu hap, 75 gram kokain, 35 gram marihuana bitkisi, 20 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu hap, esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 17 tabanca fişeği, 2 kesici alet, cep telefonu ve 19 bin 500 lira suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, biri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

  • Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Cengiz Ergün ve Manisa Futbol Kulübü hakkında iddialarda bulundu
    19:34 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Cengiz Ergün ve Manisa Futbol Kulübü hakkında iddialarda bulundu

    CHP'li Ferdi Zeyrek, Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Zeyrek, önceki Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Futbol Kulübü hakkında önemli iddialarda bulundu. Zeyrek, belediyenin harcamalarını şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını ve halkın parasını koruyacaklarını belirtti. Ayrıca, Manisa FK'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesislerden çıkması gerektiğini söyledi.

  • Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Yerel Yöneticileri Tebrik Etti
    19:32 Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Yerel Yöneticileri Tebrik Etti

    Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 31 Mart seçimlerinde halkın teveccühleriyle seçilen belediye başkanı, il ve belediye meclis üyeleri ile muhtarları tebrik etti. Başkan Alan, seçimlerin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ve yeni dönemde belediyelerin projelerine destek olacaklarını ifade etti.


19:49 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı
17:54 Seçim sonrası ilk MYK’nın ardından Ömer Çelik’e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı Seçim sonrası ilk MYK'nın ardından Ömer Çelik'e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı?
17:26 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine HÜDA-PAR’dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine HÜDA-PAR'dan tepki: Halk iradesinin gasp edilmesidir
14:38 Van’da başkanlık DEM Parti’den AK Parti’ye geçti Van'da başkanlık DEM Parti'den AK Parti'ye geçti
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
19:27 Ali Koç, genel kurulda Erden Timur’u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün Ali Koç, genel kurulda Erden Timur'u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün
17:55 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Van“ açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Van" açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil
17:19 Tarihi güne damga vuran an Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı Tarihi güne damga vuran an! Kongre üyelerinden çok konuşulacak Ali Koç pankartı
16:51 Beşiktaş’taki yangın faciasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı Beşiktaş'taki yangın faciasına ilişkin 8 kişi gözaltına alındı
16:48 Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı
16:31 Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar Fenerbahçe’de Osayi Samuel ve Ali Koç’a büyük destek Hep bir ağızdan aynı sloganı attılar! Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve Ali Koç'a büyük destek
16:15 TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin açıklamalarına cevap verdi
15:41 Manisa’nın yeni başkanından Cengiz Ergün’le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme
15:22 Van’da başkanlığın AK Parti’ye geçmesine CHP lideri Özel’den sert tepki Van'da başkanlığın AK Parti'ye geçmesine CHP lideri Özel'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 20:10:29. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement