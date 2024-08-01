Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı sona erdi. Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda, askeri personel atamaları ve terfi listeleri değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güncel durumu ve stratejik planlamaları ele alındı.
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1.08.2024 14:22:48. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ Toplantısı sona erdi - Son Dakika
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