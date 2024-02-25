Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt\'un Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutladı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un kurtuluşunun 106'ıncı yıl dönümünü tebrik ederem, "Canları pahasına vatanımıza sahip çıkan kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Bayburt ve Bayburtlu kardeşlerimiz de her seçimde şahsımızı verdikleri güçlü destek ile bizi bu kutlu mücadelemizde yalnız bırakmadı. Rekor oy oranlarıyla bizlerden desteklerini esirgemeyen başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Bayburtlu kardeşlerimize ahdı vefaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ıncı yıl dönümünü tebrik ederek, canları pahasına vatana sahip çıkan kahramanları rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili Bayburtlular, çok değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Bayburtlu kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ıncı yıl dönümünü tebrik ediyor, canları pahasına vatanımıza sahip çıkan kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Ecdadımızın bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla ilelebet payidar kılmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. 21 yılı aşan iktidarımız döneminde Bayburt ile birlikte tüm şehirlerimize hep aşkla hizmet ettik. Alt yapıdan üst yapıya kadar her alanda şehrimizin eksiklerini gidermenin, ihtiyaçlarını karşılamanın gayretinde olduk" dedi.

"Bayburtlu kardeşlerimize ahdı vefaları için teşekkür ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayburt ve Bayburtlu kardeşlerimiz de her seçimde şahsımızı verdikleri güçlü destek ile bizi bu kutlu mücadelemizde yalnız bırakmadı. Rekor oy oranlarıyla bizlerden desteklerini esirgemeyen başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Bayburtlu kardeşlerimize ahdı vefaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Türkiye yüzyılını da hep birlikte inşa edeceğiz"

Türkiye'nin nice zorlukları ve engelleri aşarak bu günlere el birliği içinde getirildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Türkiye yüzyılını da hep birlikte inşa edeceğiz. Ecdadın emaneti olan cennet vatanımızı çok daha güçlü, müreffeh, özgür ve itibarlı bir ülke olarak gelecek nesillere teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu yolda en kritik dönemeçlerden birisi olan 14-28 Mayıs seçimlerini tüm dünyaya örnek olacak bir demokrasi şöleni ile geride bıraktık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, "Kandil'den Pensilvanya'ya kadar ülkemize yönelik sinsi hesapları olan şer odaklarının tamamını hüsrana uğrattık. 31 Mart mahalli idareler imtihanını başarıyla vererek durmak yok yola devam diyeceğiz. Nerede ikamet ederse etsin tüm Bayburtlulardan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik idealine güçlü destek bekliyorum. Rabbim muhabbetimiz ve dayanışmamızı daim eylesin diyorum" dedi. - ADANA