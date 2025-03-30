Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu\'na yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Mesajında İBB'deki yolsuzluk operasyonuna değinen Erdoğan, "Altyapısı ve üstyapısıyla İstanbul'a hizmet için tahsis edilen kaynakların şahsi ikbal hırsları ve kişisel ticari çıkarlar uğruna yağmalanması, bu şehrin halkına yapılmış en büyük ihanettir." dedi.

30.03.2025 08:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ramazan ayını da gönül coğrafyasının farklı köşelerinde yaşanan zulümler, katliamlar, acılar sebebiyle yine buruk geçirdiklerini belirterek, "Bilhassa Gazze'de yaşanan soykırım, bir parça vicdanı, ahlakı, izanı olan herkesin yüreğini parçalayacak görüntülerle, sürekli daha vahim bir boyuta ulaşıyor. Türkiye olarak, bu vahşete karşı duruşumuzu net bir şekilde ifade ediyor, yardımlarımızla kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU ŞEHRİN HALKINA YAPILMIŞ EN BÜYÜK İHANETTİR"

İsim vermeden İBB'deki yolsuzluk operasyonuna değinen Erdoğan, "Altyapısı ve üstyapısıyla İstanbul'a hizmet için tahsis edilen kaynakların şahsi ikbal hırsları ve kişisel ticari çıkarlar uğruna yağmalanması, bu şehrin halkına yapılmış en büyük ihanettir. Elbette her İstanbullunun kendisinin ve evlatlarının geleceğini, hayatını, güvenliğini, huzurunu çalanlardan hesap sorma hakkı vardır. Batı ülkelerinde ortaya çıktığında 'demokrasinin, hukuk devletinin, ahlaklı siyasetin ve ilkeli yönetimin gereği' olarak alkışlanan yargı süreçlerinin, ülkemizde politize edilerek sulandırılmasına kimse itibar etmemelidir" dedi.

"EKONOMİMİZİ HEDEF ALACAK KADAR ŞUURUNU KAYBEDENLERİ..."

Sözlerinin devamında "Yolsuzluk ve rüşvet çarkının üzerini örtmek için, kamu güvenliğini ve ekonomimizi hedef alacak kadar şuurunu kaybedenleri; 'Türkiye'yi çökertirsek, iktidarı da çökertmiş oluruz' anlayışıyla hareket edenleri, aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz" diye Erdoğan, "Yargı sürecinde ortaya çıkacak yeni gelişmeleri de dikkate alarak, bu hususta gerçekçi, adil ve vicdanlı bir tavırla hayatına ve şehrine sahip çıkacak her bir İstanbullu kardeşime şükranlarımı sunuyorum" sözlerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi - Son Dakika

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