Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici\'ye geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

04.03.2024 15:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti - Son Dakika
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