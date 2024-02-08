Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beklediğini bulamayınca dönüp kendi ülkesine ve halkına hakaret edecek kadar alçalanlar var"

"Milletin sıkıntısından medet umacak duruma düştüler"

"Dünyada böyle bir depremi yaşayıp da bu kadar kısa sürede toparlanabilecek pek az ülke vardır"

"Kendi ülkesinin felaketinden medet umacak seviyeye düşenleri üzüntüyle takip ediyoruz"

"Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri Allah'a havale ediyoruz"