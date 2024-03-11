Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'ın doğum gününü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan-ı Şerif'ini de kutladığı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'ı iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı için Türkiye'ye davet etti. - ANKARA
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Özel Harekat Şube Müdürü Ahmet Korhan Köse ile birlikte Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen iftar programına katıldı. Akkoyun, polislerle görüşerek ramazanın hayırlı olmasını diledi ve tüm güvenlik kuvvetlerine başarılar diledi. Ardından ezanın okunmasıyla birlikte polis memurlarıyla birlikte orucunu açtı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan işçilerin aileleriyle bir araya gelerek ilk iftarlarını gerçekleştirdi. Vali Aydoğdu, dayanışma ve birlik mesajı vererek zorlu süreci birlikte aşacaklarını belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma, görüntülerin gerçekliğinin ve suç unsuru olup olmadığının tespiti amacıyla yapılmaktadır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para saydığı görüntülerle ilgili resen soruşturma başlattı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, Tamer Yurtkal isimli bir kişi eşi Zahide Yurtkal'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Tartışma sırasında çıkan saçmalardan çiftin 17 yaşındaki kızı da yaralandı. Karı-koca hayatını kaybederken, kızları ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve Zahide Yurtkal'ın eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturma, görüntülerde yer alan para destelerinin kaynağının ve suç unsuru olup olmadığının tespiti amacıyla başlatılmıştır.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ndeki (KTSÜ) 'sahte diploma ve yolsuzluk' skandalıyla ilgili tutuklanan okulun mütevelli heyeti başkan yardımcısı, eski bakanlardan Kemal Dürüst, 400 bin TL kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. KKTC'de devam eden soruşturma kapsamında Dürüst, mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konulması ve karakola imza verme şartıyla serbest bırakıldı.
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